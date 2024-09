Alcaraz se aproxima do 2º lugar de Zverev no ranking da ATP; Sinner segue liderando

O italiano Janik Sinner continua ocupando confortavelmente o primeiro lugar, à frente do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz, com o sérvio Novak Djokovic na quarta posição.

Zverev não perdeu a posição, mas perdeu 200 pontos por não ter conseguido defender o título conquistado no torneio de Chengdu porque estava em Berlim disputando a Laver Cup, conquistada no domingo pelo Time Europa ao superar a equipe do resto do mundo.

A única mudança no Top 20 foi a troca de posições entre os americanos Frances Tiafoe e Sebastian Korda, que caiu para 16º sendo ultrapassado pelo compatriota.

Entre os brasileiros, o cearense Thiago Monteiro subiu uma posição e está em 75º enquanto o paranaense Thiago Seyboth Wild subiu nove e é agora o 87º.