Usina nuclear que gerou pânico nos EUA será reativada

Microsoft sela acordo para adquirir energia da usina Three Mile Island, palco do pior acidente nuclear já ocorrido em solo americano. Objetivo da empresa é avançar rumo à meta de se tornar negativa em carbono até 2030.A usina Three Mile Island, palco do pior acidente nuclear da história americana, voltará a funcionar após seus administradores selarem um acordo para fornecer energia à gigante da tecnologia Microsoft, informou nesta sexta-feira (20/09) a empresa proprietária do local, a Constellation Energy. O acordo válido por 20 anos envolve a reativação do reator da Unidade 1 da usina que, segundo a empresa, "vinha operando em níveis de liderança no setor em termos de segurança e confiabilidade há décadas, antes de ser fechado por razões econômicas a exatamente cinco anos". A Microsoft deseja abastecer seus centros de dados com energias livres de carbono, de modo a atingir sua meta de se tornar negativa em carbono até 2030. A usina, localizada em uma ilha do rio Susquehanna, próxima a Harrisburg, na Pensilvânia, sofreu o acidente nuclear mais grave ocorrido já em solo americano. O reator da Unidade 2 sofreu um derretimento nuclear parcial e ficou destruído. O reator da Unidade 1 não estava envolvido no acidente. O local fornecerá energia para abastecer as instalações de inteligência artificial da Microsoft, um setor que se desenvolve com rapidez e exige grandes quantidades de energia. A Constellation Energy informou que o reator deve voltar a funcionar em 2028, e que, para a reforma da usina serão necessários "investimentos significativos". Meta climática ambiciosa O acordo com a Microsoft surge em meio aos esforços do governo americano para que os estados e as empresas reconsiderem a utilização da energia nuclear, no intuito de reduzir os efeitos das mudanças climáticas gerados pelos combustíveis fósseis e limitar as emissões de gases causadores do efeito estufa no setor energético. "Esse acordo é um marco importante nos esforços da Microsoft para descarbonizar a rede e apoiar nosso compromisso de nos tornarmos negativos em carbono", afirmou o presidente da gigante do setor tecnológico, Bobby Hollis. A expressão negativo em carbono se refere à meta de não apenas controlar a emissão de dióxido de carbono, mas remover mais o CO2 do que se emite. O incidente com a Three Mile Island, no dia 28 de março de 1979, deixou os Estados Unidos em pânico com o derretimento parcial do reator da unidade 2. Antes do fechamento em 2019, a Unidade 1 tinha capacidade de gerar 830 megawatts, o que é suficiente para abastecer mais de 800.000 residências. A Unidade 2 foi selada após o acidente. Suas duas torres de resfriamento ainda permanecem no local. O núcleo do reator foi removido e transportado para o Laboratório Nacional do Departamento de Energia de Idaho. O que restou dentro do edifício de contenção ainda é altamente radioativo, embora esteja encapsulado em concreto. A Comissão Regulatória Nuclear dos EUA descreve o ocorrido como "o acidente mais grave na história operacional das usinas nucleares comerciais americanas, apesar de não terem sido detectados efeitos na saúde dos funcionários da usina em razão dos pequenos vazamentos de radiação". rc (AFP, DPA)