ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Israelenses se refugiam após bombardeios do Líbano e ONU alerta para 'catástrofe'

Centenas de milhares de pessoas buscaram refúgio neste domingo(22) após o Hebzollah lançar foguetes do Líbano contra Israel. Uma funcionária da ONU alertou para uma "catástrofe" iminente na região.

Israel ataca posições do Hezbollah no Líbano após onda de explosões

Uma "escalada" militar regional não é o melhor para Israel, alertou um porta-voz da Casa Branca neste domingo (22), em meio a crescentes tensões na fronteira com o Líbano que aumentam os temores de uma guerra total.

LIVERPOOL:

Starmer descarta política de austeridade no primeiro dia do congresso do Partido Trabalhista Britânico

O primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, prometeu proteger os serviços públicos e descartou medidas de austeridade em declarações à imprensa britânica neste domingo(22), primeiro dia do congresso anual do seu partido em Liverpool.

FOTOS, VÍDEO

TEERÃ:

Mais de 50 mortos após explosão em mina de carvão no Irã

Mais de 50 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em uma explosão causada por um vazamento de gás em uma mina de carvão no leste do Irã, informou a imprensa estatal neste domingo(22).

SEUL:

Bia Haddad vence Kasatkina e conquista WTA 500 de Seul, seu 1º título de 2024

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (N.17) derrotou a russa Daria Kasatkina (N.13) de virada em três sets (1-6, 6-4 e 6-1) na final do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, e conquistou assim seu primeiro título da temporada, neste domingo (22).

