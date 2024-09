Leverkusen mantém 'hábito' e vence Wolfsburg (4-3) nos acréscimos

Os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso, com 9 pontos, saltam para o segundo lugar provisório da tabela, à espera do Stuttgart-Borussia Dortmund, mas a diferença para o Bayern é de apenas três pontos.

Quando parecia que a partida terminaria empatada em 3 a 3 e que o atual campeão ficaria cinco pontos atrás do líder Bayern de Munique após um segundo tropeço em casa, um gol do nigeriano Victor Boniface aos 90+3 minutos garantiu a virada.

O zagueiro equatoriano Piero Hincapié aumentou as esperanças logo no início do segundo tempo (48'), e Boniface, que havia saído do banco, levou ao delírio as arquibancadas no meio da partida.

O Wolfsburg passou a jogar com um homem a menos nos último minutos devido à expulsão de Yannick Gerhardt por dar uma entrada dura em Jeremie Frimpong (88').

Os três pontos ganham mais valor porque no próximo fim de semana o Bayer Leverkusen terá de visitar o o todo poderoso Bayern de Munique.