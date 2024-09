Europa recorda ousada, mas malsucedida operação da 2° Guerra

Centenas de paraquedistas saltaram neste sábado na Holanda para recordar os 80 anos da Operação Market Garden, iniciada em setembro de 1944 pelos aliados e que tentou apressar - sem sucesso - o fim do conflito na Europa.Centenas de paraquedistas, espectadores e autoridades tomaram parte neste sábado (21/09) em um enorme evento na Holanda para marcar o 80° aniversário de uma das missões mais ousadas da Segunda Guerra Mundial: a Operação Market Garden, que teve início em 21 de setembro de 1944 e que tinha como objetivo tomar uma série de pontes e criar uma rota para a entrada em peso de tropas no território da Alemanha nazista. Foi uma das maiores operações aerotransportadas do conflito, envolvendo o lançamento de dezenas de milhares de paraquedistas, mas nem todos os seus objetivos foram cumpridos diante de problemas de planejamento e a feroz resistência das tropas nazistas. A expectativa de que a operação pudesse apressar decisivamente a capitulação da Alemanha nazista até o fim de 1944 não se cumpriu, e o conflito se estendeu até maio do ano seguinte. Neste sábado, o rei holandês Willem-Alexander e a princesa britânica Anne se juntaram a um diminuto grupo de 12 veteranos remanescentes para comemorar a operação. O ponto alto da cerimônia envolveu o lançamento de centenas de paraquedistas de países-membros da Otan – incluindo da Alemanha –, que saltaram de vários aviões, incluindo um transportador Dakota histórico semelhante aos usados na operação em 1944. "Hoje celebramos nossa liberdade coletiva e lembramos o enorme... esforço para alcançá-la”, disse o Ministro da Defesa da Holanda, Ruben Breukelmans, a milhares de espectadores, incluindo o rei holandês, dignitários militares e alguns veteranos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. A operação Market Garden Concebida como um plano para que as forças aerotransportadas tomassem as principais pontes holandesas, a operação se transformou em um dos maiores desastres aliados da Segunda Guerra Mundial. Milhares de paraquedistas britânicos, americanos e poloneses foram lançados sobre a Holanda para ocupar pontes e vias navegáveis até a cidade holandesa de Arnhem e abrir caminho para os tanques aliados. Destes, 20 mil saltaram diretamente atrás das linhas inimigas, e outros 15 mil foram levados em planadores. Mas tropas terrestres aliadas, que se movimentaram por uma única estrada em direção à ponte final sobre o baixo Reno em Arnhem, não conseguiram se conectar com as tropas aerotransportadas, que foram forçadas a se render diante de violentos contra-ataques lançados pelos nazistas. "Cercada de má sorte e mau tempo, a operação aérea fracassou principalmente porque as zonas de lançamento estavam muito distantes dos objetivos", escreveu o historiador britânico Antony Beevor, autor de um livro sobre a operação. "As comunicações por rádio falharam de forma desastrosa e os alemães reagiram muito mais rapidamente do que o esperado." Concebido pelo marechal de campo britânico Bernard Montgomery, o plano foi adiante apesar dos avisos da resistência holandesa de que duas divisões SS Panzer alemãs estavam na área. No final, cerca de 15 mil soldados aliados foram mortos ou capturados. A Holanda só acabaria sendo completamente libertada em maio de 1945. Em setembro do mesmo ano, a primeira comemoração da batalha de Arnhem foi realizada em Oosterbeek, virando um evento anual desde então. A batalha também seria imortalizada no filme de 1977 Uma Ponte Longe Demais, dirigido por Richard Attenborough e estrelado por Sean Connery, James Caan, Michael Caine, Gene Hackman e Robert Redford. A operação também é tema de um dos episódios da minissérie da HBO Band of Brothers. A ponte em Arnhem acabou sendo rebatizada em homenagem ao tenente-coronel britânico John Frost, que, com 600 homens, a manteve por quatro dias sob controle dos aliados antes que os nazistas forçassem à sua rendição. No início desta semana, dois soldados cujos restos mortais só foram encontrados e identificados recentemente nas proximidades do campo de batalha, um do Reino Unido e outro da África do Sul, foram enterrados em Oosterbeek com honras militares. As forças aliadas se retiraram para Oosterbeek depois de não conseguirem manter Arnhem. jps (AP, AFP, ots)