Bologna vence Monza (2-1) em seu primeiro triunfo na temporada da Serie A

Na reta final, Castro chutou de direita de fora da área e a bola entrou no ângulo da baliza do Monza, decidindo o duelo.

O Bologna abriu o placar com um gol do jovem meio-campista polonês Kacper Urbanski (24'), mas o atacante bósnio Milan Djuric empatou para o Monza pouco antes do intervalo (43').

O Bologna, que disputa a Liga dos Campeões nesta temporada, conquistou neste domingo (22) sua primeira vitória na temporada, por 2 a 1 sobre o Monza, graças a um gol do atacante argentino Santiago Castro a 10 minutos do fim, pela 5ª rodada da Serie A.

Com 6 pontos, o Bologna sobe provisoriamente ao 11º lugar da Serie A, atrás apenas da Fiorentina, que no primeiro jogo deste domingo também obteve sua primeira vitória da temporada ao derrotar a Lazio (7ª) por 2 a 1, com dois gols do meia-atacante islandês Albert Gudmundsson, ambos de pênalti.

