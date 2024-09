ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Hezbollah anuncia que um segundo comandante morreu no bombardeio israelense perto de Beirute

O Hezbollah anunciou neste sábado(21) que um segundo comandante foi morto no bombardeio israelense na sexta-feira(20) perto de Beirute, no qual mais de 30 pessoas morreram, um duro golpe para o movimento islamita libanês após as explosões de seus dispositivos de comunicação.

Israel ataca posições do Hezbollah no Líbano após onda de explosões

Um ano depois de ter se mostrado aberta a uma aproximação com Israel, a Arábia Saudita recua e endurece sua posição para tentar chegar a um cessar-fogo na Faixa de Gaza e evitar uma guerra regional, acreditam os analistas.

Arábia Saudita endurece sua posição com Israel para evitar uma guerra regional

MILÃO:

Enquanto aguardava Bottega Veneta em Milão, Madonna é vista no desfile da Dolce & Gabanna

Enquanto aguardava o desfile da Bottega Veneta deste sábado, sob a direção artística de Mattieu Blazi, a estrela Madonna compareceu inesperadamente ao evento da Dolce & Gabanna da Semana de Moda de Milão, que está chegando ao fim.

FOTOS

SAN SEBASTIÁN:

Cate Blanchett recebe homenagem em San Sebastián

O Festival de Cinema de San Sebastián homenageia neste sábado(21) a atriz australiana Cate Blanchett, no segundo dia com dois candidatos à 'Concha de Oro' na lista: 'Conclave', com Ralph Fiennes, e o espanhol 'Soy Nevenka'.

-- ÁSIA

COLÔMBIA:

Sri Lanka vota em primeiras presidenciais desde o colapso econômico

O Sri Lanka votou neste sábado (21) em uma eleição presidencial com conotação de referendo sobre as políticas de austeridade impostas pelo resgate negociado com o Fundo Monetário Internacional após o colapso econômico da ilha asiática.

=== ESPORTES ===

--TÊNIS

SEUL:

Bia Haddad vence Kudermetova e vai à final do WTA 500 de Seul

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (nº 17 do mundo) se classificou para a final do torneio WTA 500, em Seul, após vencer neste sábado (21) as irmãs russas Kudermetova numa rodada dupla.

-- F1

-- FUTEBOL

