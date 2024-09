França: julgamento de estupro a mando do marido destaca luta sistemática das vítimas de abuso

O julgamento de dezenas de homens acusados de estuprar uma mulher inconsciente cujo marido a drogou repetidamente ao longo de quase uma década destacou as dificuldades que as vítimas de violência sexual podem enfrentar na França. Dominique Pelicot, 71, e seus 50 co-réus podem pegar até 20 anos de prisão se forem condenados em um julgamento que chocou o mundo e cativou o público francês. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pelicot reconheceu em lágrimas no tribunal que é culpado das acusações contra ele, e disse que todos os seus co-réus entenderam exatamente o que estavam fazendo quando ele os convidou para sua casa entre 2011 e 2020 para fazer sexo com sua esposa inconsciente, que se divorciou dele depois de saber o que ele havia feito com ela.

Evidências Apesar das evidências, incluindo fotos e vídeos meticulosamente arquivados que Pelicot filmou, alguns dos advogados dos réus examinaram a vida privada de Gisèle Pelicot, até mesmo questionando se ela estava realmente inconsciente durante alguns dos encontros. Os co-réus têm idades entre 20 e 70 anos e representam uma amostra representativa de homens franceses: há um bombeiro, um jornalista, um enfermeiro, um guarda prisional e um trabalhador da construção civil. Alguns são aposentados, alguns estão desempregados e muitos têm suas próprias famílias. Um sabia que tinha HIV quando estuprou Gisèle Pelicot em seis ocasiões e optou por não usar camisinha, de acordo com a polícia. Ela não contraiu HIV, embora tenha sido descoberta que tinha outras doenças sexualmente transmissíveis, segundo testemunhou um especialista médico. O presidente francês Emmanuel Macron prometeu priorizar a igualdade de gênero e combater a violência contra as mulheres. Mas as políticas públicas da França ainda estão atrasadas, e mais recursos e esforços precisam ser direcionados para perseguir os agressores sexuais, segundo disseram especialistas à The Associated Press.