Biden diz que aliança com Japão, Austrália e Índia 'está aqui para ficar'

Os primeiros-ministros da Austrália, Anthony Albanese, da Índia, Narendra Modi, e do Japão, Fumio Kishida, compareceram à cúpula antes de suas participações na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, na próxima semana.

"Ele ( o Quad ) sobreviverá muito além de novembro", declarou Biden, referindo-se ao mês das eleições presidenciais nos Estados Unidos, enquanto os líderes se reuniam na Archmere Academy, escola secundária onde estudou na vizinha Claymont, para conversas conjuntas. "Não acho que o diretor desta escola pensou que eu presidiria uma reunião como essa", brincou Biden com outros líderes.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mostrou um pedaço da cidade onde morou boa parte de sua vida, Wilmington, no Estado de Delaware, aos líderes de Austrália, Japão e Índia, ao sediar o que pode ser o último encontro da parceria Indo-Pacífico, ou Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad), que ganhou destaque durante sua gestão na Casa Branca. A cúpula deste fim de semana é a quarta reunião presencial e a sexta reunião geral desses líderes desde 2021.

Como parte da cúpula, os líderes estavam prontos para anunciar novas iniciativas para reforçar a segurança marítima na região do Indo-Pacífico - com colaboração aprimorada das guardas costeiras nos oceanos Pacífico e Índico - e melhorar a cooperação em missões de resposta humanitária. As medidas visam servir como um contrapeso ao expansionismo da China.

Biden e Modi deveriam discutir as recentes visitas de Modi à Rússia e Ucrânia, bem como preocupações econômicas e de segurança sobre a China. Modi é o líder mais proeminente de uma nação que mantém posição neutra sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia.