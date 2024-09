Biden diz a líderes da Ásia que Pequim testa a região em momento turbulento da economia chinesa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado, 21, aos primeiros-ministros do Japão, Índia e Austrália, integrantes do Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad), acreditar que a crescente assertividade militar da China é um esforço para testar a região do Indo-Pacífico, que engloba os oceanos Índico e Pacífico, em momento turbulento para Pequim.

Os comentários de Biden foram pegos por um microfone aberto depois que ele e outros líderes do Quad fizeram comentários para imprensa na reunião de cúpula do grupo, neste fim de semana, nos EUA. Ele disse que sua administração vê as ações de Pequim como uma "mudança de tática, não uma mudança de estratégia".

A China segue batalhando para reerguer sua economia e vê uma desaceleração prolongada na atividade industrial e nos preços dos imóveis, enquanto enfrenta pressão para aumentar os gastos para estimular a demanda.