Bia Haddad vence Kudermetova e vai à final do toneio de Seul

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (nº 17 do mundo) se classificou para a final do torneio WTA 500, em Seul, após vencer neste sábado (21) as irmãs russas Kudermetova numa rodada dupla.

Após a jornada de sexta-feira ter sido suspensa por conta da chuva, as tenistas tiveram que fazer uma sessão dupla neste sábado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pela manhã, a paulista de 28 anos, que ainda não venceu nenhum torneio WTA em 2024, derrotou a mais jovem das irmãs Kudermetova, Poline, com contundentes parciais de 6-2 e 6-1.