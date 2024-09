'A China está nos testando', diz Biden a aliados do Quad

Brendan Smialowski with Danny Kemp in Washington

O vazamento da declaração do presidente americano pode prejudicar o empenho diplomático dos quatro países em insistir em que o grupo representa mais do que um contrapeso à China.

Biden ressaltou, no entanto, que "os esforços intensos" de Washington para reduzir a tensão, que incluem uma conversa telefônica com Xi em abril, ajudavam a evitar um conflito.

Em sua declaração conjunta após o encontro, os quatro líderes não mencionaram diretamente a China, embora tenham se mostrado preocupados com a tensão em suas fronteiras.

"Estamos seriamente preocupados com a situação nos mares da China Oriental e Meridional", ressaltaram, condenando o que chamaram de "manobras coercitivas e intimidadoras" no Mar da China Meridional, onde a China diverge com as Filipinas e outros países sobre suas reivindicações marítimas. Já as ilhas disputadas no Mar da China Oriental são uma fonte de tensão antiga entre o Japão e a China.

Assim como em ocasiões anteriores, os líderes fizeram declarações veladas sobre manter a região "livre e aberta", ao mencionarem os "desafios" geopolíticos.