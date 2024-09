Wall Street fecha sem tendência após semana de recordes

"As ações estão mais caras do que nos últimos anos, mas podem continuar subindo dependendo dos resultados" das empresas, considerou o chefe de estratégia de investimentos da Mill Street Research.

A Intel também ajudou a sustentar o principal índice da bolsa de Nova York, com um ganho de 3,31% no fechamento, após informações do Wall Street Journal indicarem que sua concorrente Qualcomm teria se aproximado nos últimos dias para avaliar uma possível compra do gigante tecnológico.

Assim, a Intel escapou da onda de realização de lucros que atingiu o setor de semicondutores nesta sexta-feira, com Nvidia (-1,59%), Texas Instruments (-2,07%) e Marvell Technology (-1,35%) em queda.

A FedEx foi uma das grandes perdedoras do dia, com uma forte queda de 15,23% após publicar resultados abaixo das expectativas do mercado e reduzir suas previsões anuais.