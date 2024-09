Verstappen é punido por usar palavrão em entrevista coletiva

A palavra que motivou a punição foi pronunciada quando Verstappen respondia sobre o motivo pelo qual seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, foi mais rápido no último fim de semana, no Azerbaijão.

"Embora os comissários aceitem que talvez isto seja verdade, é importante que as pessoas que podem ser exemplos a seguir tenham consciência da linguagem utilizada quando falam em público e não estão sob nenhum tipo de pressão", acrescentam.

"Verstappen se desculpou por seu comportamento".

A decisão chega depois de um pedido feito aos pilotos para moderar os palavrões nas comunicações via rádio com as equipes, que são transmitidas durante as corridas.