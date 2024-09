Um terço dos contaminados com mpox no Burundi têm menos de cinco anos, diz ONU

Quase um terço dos pacientes infectados com mpox no Burundi, país da África Oriental, têm menos de cinco anos, informou, nesta sexta-feira (20), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

"As crianças de Burundi são as primeiras afetadas pela epidemia, com taxas de infecção alarmantes e graves efeitos para a saúde", afirmou Paul Ngwakum, conselheiro regional de Saúde da Unicef para a África Oriental e Meridional.

Segundo Ngwakum, a enfermidade afeta particularmente os menores de 19 anos do país, que representam dois terços dos casos registrados.