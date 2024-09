Soldado dos EUA que entrou na Coreia do Norte se declara culpado de deserção

Travis King enfrentava 14 acusações relacionadas a incidentes anteriores e por fugir através da fronteira sul-coreana para a Coreia do Norte em julho de 2023, enquanto participava de uma visita guiada à Zona Desmilitarizada que divide a península.

Um soldado norte-americano que, no ano passado, cruzou a fronteira e entrou na Coreia do Norte, se declarou culpado de deserção nesta sexta-feira (20) como parte de um acordo e foi sentenciado a 12 meses de confinamento, informou seu advogado.

Antes do incidente, King deveria ser enviado de volta ao Texas para uma audiência disciplinar, após ter participado de uma briga em estado de embriaguez em um bar e ter sido preso na Coreia do Sul.

No entanto, em vez de viajar para Fort Bliss, o soldado saiu do aeroporto de Seul, juntou-se a um tour na Zona Desmilitarizada e cruzou a fronteira antes de ser detido pelas autoridades norte-coreanas.

Pyongyang havia afirmado que King desertou para a Coreia do Norte para escapar do "abuso e discriminação racial no Exército dos Estados Unidos".

Mas, após concluir sua investigação, a Coreia do Norte "decidiu expulsar" King em setembro por invadir ilegalmente seu território.