Primeiro-ministro britânico não aceitará mais doações para comprar roupa

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, criticado nos últimos dias por ter recebido presentes que totalizam mais de 100.000 libras esterlinas desde 2019, anunciou nesta sexta-feira (20) que não aceitará mais doações para comprar roupas, segundo Downing Street.

A maioria dessas doações, que são legais e registradas no Parlamento, ocorreu enquanto Starmer era líder da oposição trabalhista, embora ele tenha continuado a recebê-las desde a sua chegada a Downing Street em julho.

De acordo com uma investigação da Sky News, Starmer recebeu 107.145 libras (R$ 780,7 mil) em doações desde dezembro de 2019, muito mais do que qualquer outro membro do Parlamento. Em segundo lugar está outra trabalhista, Lucy Powell, com 40.289 libras (R$ 293,6 mil) em presentes.