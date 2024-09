ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Israel ataca posições do Hezbollah no Líbano após onda de explosões

BEIRUTE:

Israel efetuou centenas de bombardeios contra posições do movimento islamista Hezbollah no Líbano, poucas horas após o líder desta milícia pró-Irã ter prometido "duras represálias" às explosões de aparelhos de comunicação do grupo que deixaram 37 mortos e milhares de feridos.