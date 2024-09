Israel ataca alvos específicos em Beirute e Hezbollah responde com mísseis

As Forças de Defesa de Israel (FDI) e a milícia xiita radical libanesa Hezbollah realizaram novas trocas de ataques nesta sexta-feira, 20, em meio a uma semana com bombardeios de ambos os lados e as explosões de pagers e walkie-talkies de integrantes do Hezbollah, que deixaram 37 mortos e mais de 3 mil feridos.

Segundo o Exército israelense, o Hezbollah disparou cerca de 140 projéteis contra posições de Israel no norte e muitos mísseis foram interceptados. Grupos de resgate e de incêndio estavam trabalhando em Israel para extinguir os incêndios causados pelos ataques do Hezbollah. O grupo libanês apontou que seus foguetes atingiram sedes de duas divisões militares de Israel no norte e nas Colinas do Golan.

No comunicado, as Forças de Defesa de Israel disseram que o país realizou uma série de bombardeios na capital do Líbano, Beirute, embora o alvo não estivesse claro. Imagens do sul de Beirute, onde o apoio ao Hezbollah é forte, mostraram escombros nas ruas e grandes danos a prédios e carros. Israel também bombardeou o sul do Líbano com o intuito de destruir partes da infraestrutura da milícia xiita radical libanesa.