Hezbollah dispara 140 foguetes em direção ao norte de Israel

O Hezbollah disse ter alvejado vários locais ao longo da fronteira com foguetes Katyusha, incluindo múltiplas bases de defesa aérea, bem como o quartel-general de uma brigada blindada israelense que eles disseram ter atacado pela primeira vez.

Os militares de Israel disseram que os foguetes chegaram em três ondas, visando locais ao longo da fronteira com o Líbano.

O Hezbollah atacou o norte de Israel com 140 foguetes nesta sexta-feira, 20, um dia depois de o líder do grupo militante, Hassan Nasrallah, ter prometido retaliar Israel por um ataque a bomba em massa, disseram os militares israelenses e o grupo islâmico xiita.

O Hezbollah afirmou, ainda, que os foguetes foram uma retaliação pelo ataque de Israel a vilas e residências no sul do Líbano. Fonte: Associated Press.