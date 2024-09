EUA: pequeno avião pousa com segurança em aeroporto de Boston com apenas uma roda

Um pequeno avião pousou com segurança no Aeroporto Internacional Logan, em Boston, nos Estados Unidos, na tarde de terça-feira, 17, mesmo com apenas uma das rodas do trem de pouso ativada.

O Cessna 402 da Cape Air, com dois passageiros e um tripulante a bordo, decolou do aeroporto Logan e retornou devido a um "problema no trem de pouso", de acordo com um oficial da Massport, empresa que administra o aeroporto. Não houve feridos.

O avião estava a caminho de Bar Harbor, no Maine, quando o piloto foi informado sobre uma "anomalia" no trem de pouso logo após a decolagem. A Cape Air afirmou que o piloto seguiu o procedimento adequado e pousou de volta em Logan.