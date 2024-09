Equador registra mais de 1.300 incêndios florestais em menos de um mês

Segundo a secretaria, o Equador enfrenta uma crise hídrica marcada pela ausência prolongada de chuvas. As precipitações estão 90% abaixo do normal na serra andina, a mais afetada pelos incêndios.

Entre 23 de agosto e 18 de setembro, "foram registrados 1.337 incêndios florestais no Equador, em 21 províncias", informou a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR). O fogo consumiu 23.452 hectares de vegetação nesse período, e há 12 incêndios ativos no país.

Mais de 1.300 incêndios florestais ocorreram em menos de um mês no Equador, devido à pior seca em seis décadas, que resultou em apagões neste ano e levou à declaração de alerta vermelho em 15 das 24 províncias do país, anunciaram autoridades nesta quinta-feira.

"A escassez de chuvas agravou o déficit hídrico em várias regiões, diminuindo a disponibilidade de água para combater os incêndios", informou a SNGR.

O Comitê de Operações de Emergência (COE) instalou-se hoje em sessão permanente e declarou em alerta vermelho dois terços das províncias do país. “Declaramos alerta vermelho devido ao déficit hídrico em 15 províncias” da costa, serra e Amazônia, informou em Quito Inés María Manzano, presidente do COE e ministra do Meio Ambiente.

Entre as províncias em alerta vermelho, medida que permite priorizar recursos para enfrentar a emergência, está a andina Pichincha (cuja capital é Quito).