Argentina, uma 'potência mundial'? Os sonhos de IA do presidente Javier Milei

O presidente ultraliberal Javier Milei, em seu objetivo de reconstruir a Argentina, não apenas defende a reforma do Estado e o déficit zero, mas também aposta que a inteligência artificial (IA) transformará o país em uma "potência mundial", embora esteja longe de conseguir este objetivo.

E acrescentou: "Para que funcionem os centros de dados onde os algoritmos aprendem, é necessário ter energia e frio. No sul, podemos fazer algo fenomenal: grandes extensões de terra, frio (para que as máquinas consumam menos) e capital humano".

Milei, que tem afinidade com seu homólogo salvadorenho, Nayib Bukele, afirmou em junho que "no Google eles têm um sistema montado para fazer a reforma do Estado com inteligência artificial", que, segundo ele, foi aplicado "muito exitosamente" no país da América Central.

Com a Meta, cujo diretor Mark Zuckerberg se reuniu no final de maio no Vale do Silício, "começamos a fazer os contatos para implementar IA na formação de nossos filhos", contou na ocasião.