X teve 'intenção deliberada de descumprir' suspensão no Brasil, diz Anatel

A Anatel afirmou em nota ter constatado que "a rede social X estava acessível a usuários, em desrespeito à decisão judicial" do STF de 30 de agosto, quando a rede foi bloqueada.

Na quarta-feira, X havia afirmado que a restauração do seu serviço no Brasil horas antes foi consequência "involuntária" de uma mudança de servidor e que foi "temporária".

A rede social X demonstrou "intenção deliberada de descumprir a ordem do STF", o Supremo Tribunal Federal, que decidiu suspendê-la, declarou nesta quinta-feira (19) a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), depois que plataforma voltou a estar disponível para alguns usuários.

"A conduta da rede X demonstra intenção deliberada de descumprir a ordem do STF", afirmou a agência, afirmando que tomará "providências cabíveis" em caso de "novas tentativas de burla ao bloqueio".

"Com o apoio ativo das prestadoras de telecomunicações e da empresa Cloudfare, foi possível identificar mecanismo que, espera-se, assegure o cumprimento da determinação, com o restabelecimento do bloqueio" da plataforma de Elon Musk, acrescentou a Anatel.

O aplicativo do X ainda estava acessível nesta quinta-feira para alguns usuários da Internet, observou a AFP.