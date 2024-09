O primeiro-ministro do Líbano pediu nesta quinta-feira (19) uma ação da ONU para acabar com a "guerra tecnológica" de Israel, país que acusa de estar por trás das explosões de aparelhos de comunicação de integrantes do Hezbollah que deixaram pelo menos 37 mortos em dois dias.

O que se sabe sobre as explosões de dispositivos de comunicação no Líbano?

QUITO:

Equador inicia racionamento de energia para enfrentar grave seca

O Equador iniciou um racionamento de energia elétrica de até seis horas durante a noite de quarta-feira (18), para a manutenção do sistema de transmissão na véspera de novos apagões, forçados pela seca mais grave no país em 60 anos.

HAVANA:

Distribuição de alimentos básicos está cada vez mais difícil em Cuba

"É preciso dizer a verdade, por mais difícil que seja: isso está indo mal", diz a cubana Linorka Montenegro, ao deixar um armazém de distribuição de alimentos subsidiados em uma rua movimentada na Havana Velha.

OSLO:

Cubano detido Otero Alcántara vence o Prêmio Rafto de Direitos Humanos

O artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, detido em seu país, foi anunciado nesta quinta-feira (19) como o vencedor do Prêmio Rafto de Direitos Humanos "por sua oposição corajosa ao autoritarismo por meio da arte".

BUENOS AIRES:

Documentário expõe a trama dos 'voos da morte' da ditadura argentina

Sala cheia, lágrimas e aplausos do público marcaram a estreia do documentário "Traslados", projetado esta semana em Buenos Aires, que conta com um ritmo policial e rigos histórico a trama por trás dos "voos da morte" da última ditadura militar argentina (1976-83).

-- EUROPA

PARIS:

Acusado de estuprar Gisèle Pelicot na França reconhece que nunca obteve seu 'consentimento'

Um dos acusados de estuprar Gisèle Pelicot na França se declarou culpado nesta quinta-feira (19) após reconhecer que nunca obteve seu "consentimento", e pediu perdão a essa mulher, cujo marido a drogava, por participar de seu "pesadelo".

PARIS:

Europa tem guinada à direita em questões migratórias

Apesar da adoção de um pacto europeu sobre a migração em maio, muitos países multiplicam as medidas para travar os fluxos e restringir o direito ao asilo, alinhando-se com as posições da extrema direita, que ganha terreno no continente.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Aumento de idade para aposentaria eleva apreensão entre jovens na China

Ao elevar a idade de aposentadoria, a China alivia temporariamente seu sistema de previdência mas corre o risco de desestimular ainda mais os jovens trabalhadores sem frear os efeitos a longo prazo de sua diminuição demográfica, avaliam especialistas entrevistados pela AFP.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

RIO DE JANEIRO:

O que se sabe sobre a onda de incêndios no Brasil

O Brasil está em chamas. E não só na Amazônia. Quase dois terços do território do maior país da América Latina são afetados pela fumaça produzida nos incêndios florestais fora de série.

NAÇÕES UNIDAS:

Desenvolvimento da IA não pode depender de 'caprichos' do mercado, alertam especialistas da ONU

O desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) e os riscos associados não podem depender dos "caprichos" do mercado, alertaram nesta quinta-feira (19) especialistas da ONU, que defendem a adoção de ferramentas de cooperação internacional, mas sem chegar ao ponto de pedir um órgão regulador global.

VATICANO:

Vaticano reconhece santuário de Medjugorje, mas não as mensagens da Virgem

O Vaticano anunciou nesta quinta-feira (19) o seu reconhecimento do santuário de Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina, sem, no entanto, comentar as “supostas mensagens” da Virgem Maria aos fiéis que ali acorrem aos milhões há mais de 40 anos.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

