O que se sabe sobre as explosões de dispositivos de comunicação no Líbano?

Centenas de pagers e walkie-talkies pertencentes a membros do movimento islamista Hezbollah explodiram em todo o Líbano nesta semana, em um ataque sem precedentes que matou 37 pessoas e feriu mais de 2.900. As explosões ocorridas na terça e quarta-feira foram um duro golpe para a milícia pró-iraniana, que culpou Israel e prometeu vingança. O líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, tem um discurso marcado para esta quinta-feira, o que aumenta as expectativas sobre qual será a resposta do grupo.

- O que aconteceu? - O ataque começou na terça-feira, quando centenas de pagers de membros do Hezbollah explodiram quase simultaneamente em vários redutos do movimento no sul de Beirute, no leste do Líbano e na fronteira sul. Esta primeira onda de explosões deixou pelo menos 12 mortos e 2.800 feridos, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

Após este golpe, walkie-talkies explodiram em redutos do Hezbollah na quarta-feira, deixando 25 mortos. Imagens da AFPTV mostraram pessoas correndo em busca de segurança após uma explosão durante o funeral de quatro milicianos do Hezbollah mortos pela explosão de dispositivos de comunicação na terça-feira em um subúrbio de Beirute. O ministro da Saúde do Líbano, Firass Abiad, disse à Al Jazeera que a segunda onda de explosões foi mais letal porque os walkie-talkies são dispositivos mais volumosos.

As milícias do Hezbollah estavam preocupadas com a segurança das suas comunicações, depois que perderam vários integrantes em bombardeios israelenses nos últimos meses. Estes ataques semearam o pânico em todo o Líbano e não apenas nos redutos deste movimento aliado ao grupo palestino Hamas. - O que Israel disse? -

Israel absteve-se de comentar as explosões, que começaram horas depois de ter anunciado a extensão até sua fronteira com o Líbano dos objetivos da guerra iniciada em outubro contra o Hamas na Faixa de Gaza. Desde o início da guerra em Gaza, a fronteira com o Líbano tornou-se palco de duelos de artilharia quase diários entre o Exército israelense e o Hezbollah, que provocaram o deslocamento de dezenas de milhares de civis nos dois países. Estes confrontos, que não chegaram a constituir uma guerra aberta, causaram a morte de centenas de pessoas no Líbano, a maioria delas combatentes, e dezenas em Israel, um número que inclui soldados.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse na quarta-feira que o "centro de gravidade" da guerra está se deslocando para o norte. - Como os ataques aconteceram? - Uma razão para a letalidade do ataque é que é incomum que dispositivos de comunicação sejam usados como armas.