Governo venezuelano acusa oposição de manter vínculos com o grupo criminoso Tren de Aragua

O Tren de Aragua nasceu na prisão de Tocorón, no estado de Arágua (centro-norte) e começou a ganhar notoriedade há cerca de 10 anos. Com aproximadamente 5.000 integrantes, dedica-se à extorsão, assassinatos encomendados, narcotráfico, prostituição, tráfico de pessoas e até mineração ilegal, embora também tenha investido em alguns negócios legais.

"Em circunstâncias normais, é mais vantajoso se alinhar com quem tem o poder e não com forças de oposição", acrescenta o especialista, que destaca o interesse do governo chavista em "satanizar a oposição e associá-la, na mente do público, a elementos negativos".

Maduro responsabilizou pela violência a líder oposicionista María Corina Machado e seu rival nas eleições, Edmundo González Urrutia, e pediu prisão para ambos.

González Urrutia foi para o exílio na Espanha, enquanto Machado passou à clandestinidade.