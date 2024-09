Gigantes das redes sociais são acusados nos EUA de vigiar usuários

"O relatório expõe como as redes sociais e as empresas de transmissão de vídeo coletam enormes quantidades de dados pessoais dos americanos e os vendem por bilhões de dólares por ano", disse a presidente da FTC, Lina Khan, em um comunicado.

"Estamos decepcionados com a contínua caracterização que a FTC faz da indústria da publicidade digital como envolvida em uma 'vigilância comercial maciça'", comentou o diretor executivo do IAB, David Cohen, em resposta ao relatório.

As descobertas se basearam em respostas a pedidos enviados no final de 2020 a empresas como Meta, YouTube, Snap, Amazon (proprietária do Twitch), ByteDance (empresa-mãe do TikTok) e Twitter (agora X).

"O Google tem as políticas de privacidade mais rígidas da nossa indústria: nunca vendemos informações pessoais das pessoas e não usamos informações sensíveis para veicular anúncios", disse à AFP o porta-voz do Google, Jose Castaneda.

O relatório constatou que as práticas de coleta de dados eram "lamentavelmente inadequadas" e que algumas empresas não eliminaram todos os dados que os usuários pediram para serem removidos.