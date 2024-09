Chefe do Hezbollah diz que Israel cruzou 'linha vermelha' com ataque em pagers

O líder do grupo xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que o ataque de Israel aos pagers do grupo foi um "golpe severo" que cruzou uma "linha vermelha" e prometeu uma retaliação contra o país. Em discurso televisionado nesta quinta-feira, 19, o chefe do grupo disse que continuará a fazer os ataques diários no norte de Israel e que os israelenses não serão capazes de retornar para as suas casas "até que a guerra de Gaza termine".

"O inimigo enfrentará uma punição severa e justa de onde eles esperam e não esperam", pontuou. Enquanto Nasrallah discursava, o Hezbollah e os militares israelenses trocavam ataques na fronteira e ao menos dois soldados de Israel foram mortos. Aviões de guerra israelenses também voaram baixo sobre Beirute. Fonte: Associated Press