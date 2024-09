Botafogo e São Paulo empatam (0-0) na ida das quartas da Libertadores

Botafogo e São Paulo empataram em 0 a 0 nesta quarta-feira (18), no Estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores-2024 e deixaram em aberto o confronto, que será decidido na próxima quarta, na capital paulista. O resultado não fez jus ao desempenho mostrado pelas duas equipes em campo, onde o Botafogo foi muito superior no geral, mas não soube transformar essa superioridade em gols. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora - Botafogo avassalador no 1º tempo -

Empurrado pela torcida e disposto a ganhar uma vantagem para o jogo de volta em São Paulo com mais tranquilidade, o Botafogo entrou com tudo no primeiro tempo. O time da casa finalizou onze vezes com perigo na direção do gol de Rafael nos primeiros 45 minutos, contra apenas uma tentativa do adversário. Mas o time carioca não conseguiu abrir o placar. O venezuelano Jefferson Savarino, com um chute de primeira que defendido por Rafael, deu o primeiro recado sobre como seria a primeira etapa: um monólogo do Botafogo.

Jogando um futebol rápido, com passes curtos e diretos, o Glorioso anulou completamente o time paulista que era incapaz de conter os ataques pelas pontas e sua linha de três zagueiros deixava brechas. O argentinos Thiago Almada e Luiz Henrique, com duas chances para cada, o angolano Bastos e Igor Jesus quase marcaram, mas Rafael e a má pontaria impediram que o gol saísse. A melhor chance veio de Savarino aos 35 minutos, com um chute colocado de fora da área em que a bola explodiu no travessão.

Na segunda etapa, o roteiro continuou o mesmo, embora o São Paulo, mais fechado na defesa, não tenha dado tantos espaços. - São Paulo muda e equilibra - Apesar do bombardeio que seu time sofreu no primeiro tempo, o técnico são-paulino, o argentino Luis Zubeldía, só decidiu mexer aos 59 minutos. A partir de então, virou outro time.

Com a entrada do ponta Wellington Rato no lugar do veterano lateral Rafinha, Zubeldía passou a jogar com uma linha de quatro e, posteriormente, com a entrada do uruguaio Michel Araújo, do venezuelano Nahuel Ferraresi e Luciano, a zaga central formada por Luiz Gustavo e Damian Bobadilla se sentiu mais reforçada e o time ficou bem diferente. Sem ter o controle da partida, o São Paulo passou a mostrar perigo na área adversária. Luiz Gustavo, aos 74 minutos, chutou sozinho de frente nas mãos de John e dois minutos depois o argentino Jonathan Calleri, desmarcado, finalizou alto demais um cruzamento de Araújo da esquerda.