Responsáveis por explosões de 'pagers' no Líbano 'devem prestar contas', diz a ONU

Os responsáveis pelas explosões mortais de 'pagers' no Líbano, que afetaram principalmente membros do movimento pró-Irã Hezbollah na terça-feira, mas também civis, "devem prestar contas", alertou nesta quarta-feira (18) o alto comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Türk.

"O ataque simultâneo a milhares de pessoas, civis e membros de grupos armados, sem saber quem portava os dispositivos, onde estavam ou em que ambiente se encontravam no momento do ataque, constitui uma violação do direito internacional dos direitos humanos e, na medida aplicável, do direito humanitário internacional", disse em comunicado.

As explosões em diferentes partes do Líbano destes dispositivos utilizados pelo Hezbollah deixaram 12 mortos e cerca de 2.800 feridos, centenas deles membros do movimento islamista pró-Irã, disse nesta quarta-feira o ministro da Saúde libanês, Firass Abiad, ao informar o balanço atualizado.