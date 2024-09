O movimento islamista libanês Hezbollah prometeu nesta quarta-feira (18) seguir com o combate em apoio a Gaza, depois que as explosões de centenas de 'pagers' de seus integrantes - ações que o grupo atribui a Israel - mataram 12 pessoas e deixaram quase 2.800 feridos.

O grupo taiwanês Gold Apollo, cuja marca aparece nos pagers de membros do Hezbollah que explodiram no Líbano e deixou pelo menos 12 mortos, garantiu nesta quarta-feira (18) que foram fabricados por uma empresa na Hungria chamada BAC Consulting, com a qual tinha um acordo.

QUITO:

Crise elétrica deixa Equador no escuro em meio à sua pior seca

O Equador ficará no escuro na noite desta quarta-feira (18) devido a um apagão programado de oito horas para manter o sistema de transmissão, em meio a uma crise elétrica decorrente da pior seca em 60 anos.

ARAUCA:

Ataque do ELN que matou dois soldados 'encerra processo de paz com sangue', afirma Petro

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, considerou que o ataque com explosivos atribuído ao Exército de Libertação Nacional (ELN), que matou dois soldados e deixou 26 feridos na terça-feira (17) no nordeste do país, é "uma ação que encerra um processo de paz com sangue", em um momento de profunda crise nas negociações com a guerrilha.

MADRI:

Presidente palestino visita Madri para agradecer à Espanha por seu apoio

O presidente palestino, Mahmud Abbas, se reunirá com o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, durante uma visita a Madri, a primeira desde que a Espanha reconheceu a Palestina como um Estado em maio.

GLASGOW:

Estudantes afegãs transformam sonhos em realidade na Escócia

Quando os talibãs proibiram as mulheres afegãs de frequentar universidades, Zahra Hussaini viu seu sonho de ser médica desmoronar. Agora, desafiando o poder de seu país, continua seus estudos na Escócia.

BRUXELAS:

Tribunal da UE anula multa de € 1,49 bilhão imposta ao Google

Um tribunal da União Europeia (UE) anulou nesta quarta-feira (18) uma multa de 1,49 bilhão de euros (1,65 bilhão de dólares, 9,05 bilhões de reais) imposta por Bruxelas ao Google em 2019 por abuso da posição dominante no mercado de publicidade online.

MADRI:

Almodóvar, Depp, Blanchet e o remake feminista de 'Emmanuelle', estrelas do Festival de San Sebastián

O Festival de San Sebastián, que começa nesta sexta-feira, homenageará Pedro Almodóvar e receberá estrelas como Cate Blanchet, Johnny Depp e Monica Bellucci, mas primeiro abrirá com a esperada estreia de uma nova versão feminista do clássico do cinema erótico "Emmanuelle".

PARIS:

Três ativistas climáticos arriscam suas vidas em defesa do meio ambiente

Daniel combate a criação ilegal de camarões na Indonésia, Abdulaziz luta contra um projeto de petróleo em Uganda e Alex se opõe ao garimpo ilegal de ouro no Equador — mas todos enfrentam repressão e violência.

CHOCO:

Rio Atrato, na Colômbia, tem direitos violados apesar de decisão judicial histórica

Devia ser um símbolo mundial da proteção dos direitos da natureza, após uma inédita decisão judicial na Colômbia. Mas oito anos depois, o rio Atrato continua sofrendo com o garimpo ilegal, o conflito armado e a pobreza.

