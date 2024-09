Kamala e Trump, estilos distintos para seduzir o eleitor latino

Os candidatos à Casa Branca tentam conquistar, cada um à sua maneira, os eleitores latinos: Donald Trump ao som de salsa, e Kamala Harris insistindo que os entende melhor do que ninguém por ser filha de imigrantes. Tanto o ex-presidente republicano quanto a vice-presidente democrata sabem que um punhado de votos em sete estados pode fazer com que percam as eleições de 5 de novembro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pensilvânia, Arizona, Nevada, Wisconsin, Carolina do Norte, Michigan e Geórgia são os estados-chave, chamados assim porque costumam definir a balança a favor de um ou outro partido, dependendo dos candidatos.

Mais de 36 milhões de latinos poderão votar em novembro, ou seja, quase 15% do eleitorado, afirma um estudo do Pew Research Center. Embora tradicionalmente pouco mais da metade compareça às urnas, segundo o Fundo Educacional da Associação Nacional de Funcionários Latinos Eleitos e Designados (Naleo), cada voto conta, especialmente nos sete estados que definem quem ficará com as chaves da Casa Branca. A influência dos latinos disparou em dois desses estados: Arizona, onde representam 25% do registro eleitoral, e Nevada (22%), mas seu número também cresceu muito na Pensilvânia e em partes do Wisconsin, como em Milwaukee, onde ocorreu a Convenção Republicana.

Isso explica por que os candidatos estão mais mobilizados do que nunca, coincidindo com o Mês da Herança Hispânica, que, durante 30 dias a partir de 15 de setembro, celebra a história e a cultura das diferentes comunidades latinas dos Estados Unidos. - "Uma mãe trabalhadora" - Desde que o presidente Joe Biden lhe passou o bastão no final de julho, Kamala Harris tem se esforçado para se aproximar dos latinos, um grupo que costuma preferir o candidato democrata, mas cujo apoio aos republicanos aumentou nos últimos anos.

Em entrevistas a veículos latinos e em seus comícios, Kamala enfatiza que é filha de pai jamaicano e mãe indiana. "Fui criada por uma mãe trabalhadora que chegou sozinha aos Estados Unidos aos 19 anos" e "nunca esqueci de onde venho", afirmou em uma entrevista a uma rede de emissoras de rádio da comunidade latina divulgada na terça-feira. "Era uma mulher negra com sotaque. Eu vi como a tratavam", disse a primeira mulher, primeira mulher negra e primeira pessoa de origem asiática a ocupar a vice-presidência do país.

Segundo as pesquisas, os latinos estão muito preocupados com o poder de compra e a candidata promete apoiar "as famílias de classe trabalhadora" e criar "uma economia de oportunidades". Sua equipe de campanha anunciou um investimento de 3 milhões de dólares (R$ 16,4 milhões) em rádio em espanhol durante o Mês da Herança Hispânica, para "chegar aos latinos onde quer que estejam". Os democratas se concentrarão nos jovens, participando, por exemplo, de partidas de beisebol e lutas de boxe.

Os republicanos também cortejam o voto dos homens jovens latinos. - Reggaeton e salsa - Em um de seus comícios recentes, Trump contou com a presença do artista porto-riquenho Nicky Jam, que, por sinal, não sabia quem era porque ao apresentá-lo o confundiu com uma mulher.