Kamala diz a latinos que novo mandato de Trump fará EUA 'retroceder'

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, afirmou, em um discurso nesta quarta-feira (18), na conferência do Instituto do Caucus Hispânico do Congresso (CHCI), que um novo mandato de Donald Trump fará os Estados Unidos "retrocederem" e alertou sobre as "deportações em massa" prometidas por seu rival. "Enquanto lutamos para levar nossa nação a um futuro mais brilhante, Donald Trump e seus aliados extremistas continuarão tentando nos fazer retroceder", disse em Washington diante de uma plateia entusiasmada, que a interrompeu várias vezes com aplausos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Todos nos lembramos do que eles fizeram para separar as famílias", destacou a democrata.

Sob a política de "tolerância zero" aplicada pelo republicano de 2017 a janeiro de 2021, milhares de crianças foram separadas de suas famílias para desencorajar a chegada em massa de migrantes, principalmente da América Central. Muitas famílias foram reunidas durante o mandato do próprio Trump e outras no governo de seu sucessor democrata, Joe Biden. "Agora eles prometeram realizar a maior deportação, uma deportação em massa na história americana", advertiu Kamala. - "Deportações em massa?"-

"Deportações em massa? Campos de detenção em massa? Sobre o que estão falando?", perguntou Kamala, defendendo uma abordagem diametralmente oposta: criar um caminho "para a cidadania" para milhões de migrantes e garantir a segurança na fronteira com o México. "Podemos fazer ambas as coisas e devemos fazer ambas", afirmou. Durante cerca de 20 minutos, Kamala, de 59 anos, detalhou algumas medidas de seu programa econômico, que é o tema que mais interessa aos latinos, segundo as pesquisas.

A democrata prometeu combater o aumento de preços das grandes empresas, facilitar o acesso à moradia, por exemplo, com ajuda para a compra da casa própria, e ampliar o crédito concedido por filho. Essas iniciativas são voltadas para as classes trabalhadora e média. Ela também abordou o direito ao aborto, um dos pilares de sua campanha. Kamala afirmou que 40% das latinas nos Estados Unidos vivem em estados com restrições ou proibições do aborto e que ela "como presidente" assinaria "com orgulho" uma "lei para restaurar as liberdades reprodutivas". A sete semanas das eleições, Kamala tenta conquistar mais votos, especialmente nos sete estados-pêndulo que decidem os resultados do pleito de um país onde o presidente é eleito pelo sufrágio indireto.

- Vantagem nas pesquisas - De acordo com uma pesquisa da Universidade de Quinnipiac publicada nesta quarta-feira, Kamala lidera por pelo menos 5 pontos sobre Trump em três desses estados: Pensilvânia, Michigan e por uma margem mais estreita em Wisconsin. O candidato que falhar nestes três estados praticamente perderá a possibilidade de ser eleito em nível nacional. Donald Trump venceu nos três em 2016 e Biden repetiu o feito quatro anos depois.

Mais de 36 milhões de latinos poderão votar em novembro, ou seja, quase 15% do eleitorado, segundo um estudo do Pew Research Center, mas apenas metade costuma ir às urnas. A comunidade latina é muito forte em outros dois estados-pêndulo: Arizona, onde representa 25% do eleitorado, e Nevada (22%). Nos últimos dias, a democrata multiplicou suas mensagens para a comunidade latina, com entrevistas e eventos focados nos jovens.