Irregular no Brasileirão, Flamengo recebe Peñarol na ida das quartas da Libertadores

Com o título do Campeonato Brasileiro cada vez mais distante, o Flamengo tentará sorrir de novo no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), quando recebe o Peñarol do Uruguai no Maracanã. O time carioca não vive um bom momento no Brasileirão: venceu apenas um dos últimos cinco jogos e está oito pontos atrás do líder Botafogo, a 12 rodadas do fim e com um jogo a menos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os números parecem alcançáveis, mas o futebol com seu desempenho regular impede a torcida de sonhar com o título, apesar de o elenco rubro-negro ser um dos melhores do continente.

Várias lesões também prejudicaram o time do técnico Tite, que adverte que seus jogadores continuarão lutando. - Retorno de De La Cruz - "Eu aprendi no Flamengo uma coisa. Tem que brigar por tudo. Buscar todos os títulos. Conquistar ou não é outra coisa. É isso o que estamos fazendo", disse o treinador, que também levou à equipe à semifinal da Copa do Brasil.

O empate em 1 a 1 no clássico com o Vasco no último domingo não agradou. Para Tite, o time reencontrou seu bom futebol, mas o resultado permitiu ao Botafogo aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão. Consciente de que o desempenho dos jogadores está "abaixo" do esperado, o treinador volta agora as atenções para tentar o quarto título do Flamengo na Libertadores. Para isso, conta com uma boa notícia depois da grave lesão do atacante Pedro: o retorno aos treinos do meia uruguaio Nicolás de la Cruz.

De La Cruz não joga desde o final de agosto, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita, mas está à disposição para enfrentar o Peñarol. - Peñarol de volta às quartas -

O retorno de De La Cruz, presente na classificação sobre o Bolívar nas oitavas de final, se soma aos reforços recém-contratados: o lateral Alex Sandro, o meia argentino Carlos Alcaraz e o atacante equatoriano Gonzalo Plata. Plata formaria o ataque titular ao lado de De Arrascaeta e Bruno Henrique, que volta a jogar como centroavante improvisado diante da ausência de Pedro e da perda de espaço de Gabigol. "Ninguém vai ignorar o grande elenco deles, mas nós estamos bem, vamos tentar trazer o confronto aberto", advertiu o técnico do Peñarol, Diego Aguirre.

Aguirre conduziu os 'carboneros' às quartas de final da Libertadores desde 2011, quando sob seu comando o time avançou até a final, derrotado pelo Santos de Neymar. Vice-líder do Campeonato Uruguaio e carrasco do boliviano The Strongest nas oitavas, o Peñarol terá à disposição duas de suas três últimas contratações, o volante Rodrigo Pérez e o atacante Alan Medina. O lateral Damián Suárez não foi inscrito. O confronto será definido na próxima quinta-feira, em Montevidéu. O vencedor vai enfrentar na semifinal quem passar do duelo entre Botafogo e São Paulo.