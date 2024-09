Fed reduz juros em meio ponto percentual para 4,75%-5,00%

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) baixou, nesta quarta-feira (18), suas taxas de juros pela primeira vez desde 2020 e optou por uma forte redução de meio ponto percentual, para deixá-las na faixa de 4,75% a 5,00%.

Segundo informou em um comunicado, o Fed planeja encerrar o ano com uma redução adicional de meio ponto percentual, ressaltando na nota sua "maior confiança" em uma queda da inflação nos Estados Unidos. O Fed revisou para baixo sua previsão de inflação, para 2,3% no fim deste ano e 2,1% em 2025, enquanto o prognóstico do desemprego subiu para 4,4% em 2024 e no próximo ano.

