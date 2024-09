Especialista em informática é preso na Austrália por criar aplicativo para o crime organizado

Um especialista em informática de 32 anos foi preso na Austrália no marco de uma operação policial internacional como suspeito de ser o cérebro por trás de um aplicativo de mensagens criptografadas para o crime organizado, anunciaram a polícia local e a Europol nesta quarta-feira (18).

Há dois anos, uma força policial internacional conseguiu invadir a rede e constatar que seus usuários negociavam operações de venda de drogas e lavagem de dinheiro ou encomendavam assassinatos.

As autoridades atuaram na terça-feira e nesta quarta com a prisão de supostos criminosos da Itália, Irlanda, Suécia, Canadá e Austrália, incluindo o "cérebro" do aplicativo.

A diretora-executiva da Europol, Catherine de Bolle, disse que forças de segurança de nove países participaram da operação internacional.