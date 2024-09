Coreia do Norte vence EUA e é primeira finalista do Mundial feminino Sub-20

A Coreia do Norte é a primeira seleção a se classificar para a final do Mundial Feminino Sub-20, na Colômbia, depois de vencer os Estados Unidos por 1 a 0 nas semifinais, nesta quarta-feira (18), no estádio Pascual Guerrero, em Cali.

A seleção asiática enfrentará no domingo, em Bogotá, o vencedor do confronto entre Japão e Holanda, também disputado nesta quarta-feira, em Cali.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com um gol de Il-Son Choe aos 21 minutos, as bicampeãs mundiais mostraram superioridade durante toda a partida.