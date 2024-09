Assembleia Geral da ONU pede fim da ocupação israelense nos territórios palestinos

O texto, aprovado por 124 votos a favor, 14 contra (entre os quais o de Israel, Estados Unidos, Hungria, República Tcheca e Argentina) e 43 abstenções, "exige" que Israel "ponha fim sem demora à sua presença ilegal" nos territórios palestinos e que o faça "no mais tardar 12 meses depois da aprovação da presente resolução".

Na terça-feira, o embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, pediu aos Estados-membros que "escolham o lado certo da História", apoiando a resolução, a primeira apresentada em nome do Estado observador da Palestina graças a um direito que acaba de conquistar.

Enquanto o Conselho de Segurança está, em grande medida, paralisado neste tema devido ao uso reiterado do veto por parte dos Estados Unidos para proteger seu aliado, Israel, a Assembleia Geral presta regularmente apoio aos palestinos.

Embora as resoluções da Assembleia Geral não sejam vinculativas, Israel denunciou o novo texto.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel classificou a resolução como "cínica" e "distorcida".

"Assim funciona a política internacional cínica", disse o porta-voz do ministério, Oren Marmorstein, na rede social X, depois da aprovação do texto. É "uma decisão distorcida que está desligada da realidade, encoraja o terrorismo e prejudica as possibilidades de paz", acrescentou.