Advogado diz que González foi vítima de 'chantagem' para deixar a Venezuela

O governo de Maduro pulicou mais cedo uma carta assinada pelo ex-embaixador de 75 anos, na qual ele garante que "respeita" a decisão do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) que validou a reeleição do mandatário em meio a denúncias de fraude e ao não reconhecimento de vários países.

O opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, adversário do presidente Nicolás Maduro nas contestadas eleições presidenciais de 28 de julho, foi vítimas de uma "chantagem" por parte do governo para forçar seu exílio na Espanha, disse nesta quarta-feira (18) à AFP seu advogado.

"Trata-se de chantagem, coação, pressão indevida que, do ponto de vista técnico e jurídico, constitui um vício de consentimento que leva à nulidade absoluta do documento", afirmou à AFP o advogado José Vicente Haro. "Deram-lhe praticamente as opções de sair pela via do asilo ou ser privado de liberdade", acrescentou.

Haro também comentou a saída repentina de González do país na noite de sábado, 7 de setembro: "A última vez que falamos, antes de sua partida, o vi sob muita pressão, em uma situação de coação, com poucas possibilidades de se expressar."

"Foi uma videoconferência na qual eu vi uma pessoa psicologicamente e emocionalmente abalada, sem condições de exercer seu livre-arbítrio, sua liberdade e consciência para tomar decisões", descreveu o advogado.