Rapper Sean "Diddy" Combs é preso no âmbito de processos judiciais

Sean "Diddy" Combs, o magnata do rap cuja carreira caiu em desgraça após ser alvo de uma série de processos por tráfico sexual e agressão, foi preso em Manhattan na noite desta segunda-feira (16), conforme reportado por diversos veículos da imprensa norte-americana.

Aos 54 anos, a prisão do artista ocorreu após a acusação por um grande júri, embora os detalhes exatos das acusações não tenham sido imediatamente divulgadas, segundo o The New York Times, que citou uma pessoa familiarizada com a acusação.

Combs é alvo de várias ações civis que o descrevem como um predador sexual violento, que utilizava álcool e drogas para subjugar suas vítimas. Este ano, suas residências foram alvo de operações de busca por agentes federais.