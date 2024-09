PRINCIPAIS NOTÍCIAS UE COMISSÃO: Ursula Von der Leyen anuncia nova Comissão Europeia com 40% de mulheres É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Netanyahu inclui a frente libanesa entre os objetivos de guerra do governo israelense

FRANÇA ESTUPRO JULGAMENTO: 'Sou um estuprador' e 'peço perdão', afirma Dominique Pelicot em julgamento na França === UE COMISSÃO === ESTRASBURGO:

Von der Leyen anuncia nova Comissão Europeia com 40% de mulheres Após semanas de batalhas políticas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou nesta terça-feira (17) o novo grupo de comissários do bloco, com 40% de mulheres e que visa a competitividade do bloco. (UE Comissão diplomacia meio-ambiente parlamento política economia, 790 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO BRUXELAS: Os principais rostos na nova equipe da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta terça-feira (17) a distribuição de cargos em sua nova equipe de trabalho, conhecida como Colégio de Comissários, no qual cada país do bloco tem o seu representante. (UE diplomacia parlamento política comissão, 680 palavras, já transmitida) === ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA: Netanyahu inclui a frente libanesa entre os objetivos de guerra do governo israelense O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta terça-feira (17) que o retorno dos civis do norte do de país, deslocados pelos combates com o movimento Hezbollah na fronteira com o Líbano, é uma das prioridades de seu governo, além da guerra em curso em Gaza contra o Hamas.