Oito migrantes morrem tentando cruzar o Canal da Mancha

Autoridades francesas afirmam que barco que levava mais de 50 migrantes se partiu ao bater contra rochas. Desde o início do ano, ao menos 45 pessoas já morreram ao tentar atravessar da França para o Reino Unido.Ao menos oito imigrantes morreram na noite de sábado (14/09) na zona de Ambleteuse tentando atravessar o Canal da Mancha em pequenos barcos em direção ao Reino Unido, anunciou este domingo a emissora pública Radio France. Segundo a rádio pública, uma pessoa está em estado muito grave e há outras seis com ferimentos leves. Entre os feridos está um bebê de 10 meses com hipotermia. "Apesar das tentativas de reanimação, oito pessoas morreram, sendo, em princípio, homens com mais de 18 anos", disse o prefeito de Pas-de-Calais, Jacques Billant, explicando que o barco que transportava outros 51 passageiros partiu-se ao bater em umas rochas. As autoridades contaram seis nacionalidades diferentes entre os 59 passageiros: Eritreia, Sudão, Síria, Afeganistão, Egito e Irã. "As redes de tráfico de seres humanos colocam cada vez mais em risco as pessoas que as procuram, fazendo-as atravessar um mar perigoso em barcos totalmente inadequados", lamentou. Este é o segundo episódio de naufrágios deste tipo neste mês de setembro, depois das 12 mortes registradas no dia 3 de setembro em circunstâncias semelhantes. Durante 2024, ao menos 45 pessoas já morreram ao tentar atravessar da França para o Reino Unido, incluindo os 8 mortos de sábado. Em um comunicado, as autoridades marítimas francesas explicaram que, no total, 200 pessoas foram resgatadas de diversos naufrágios em uma zona que estava em alerta devido às fortes correntes marítimas. A polícia e os serviços de resgate marítimo seguiram 18 embarcações que tentavam chegar ao Reino Unido. Durante 2024, as autoridades britânicas estimam que ao menos 22 mil imigrantes e requerentes de asilo chegaram às costas do Reino Unido vindos do norte da França, geralmente embarcando em áreas próximas das cidades francesas de Calais e Dunquerque. jps (EFE, ots)