Liverpool vence Milan (3-1) em San Siro na estreia na Champions

Em duelo movimentado, com gols e boas jogadas, o Liverpool venceu o Milan por 3 a 1 nesta terça-feira (17), em San Siro, na primeira rodada da renovada Liga dos Campeões.

Os 'Reds' do técnico Arne Slot, que no fim de semana sofreram a primeira derrota da temporada no Campeonato Inglês (1 a 0 para o Nottingham Forest), deixaram para trás essa decepção vencendo em um dos templos do futebol europeu com gols do zagueiro francês Ibrahima Konaté (23'), de seu companheiro de zaga, o holandês Virgil Van Dijk (41'), e do meia húngaro Dominik Szoboszlai (67'), depois que o atacante americano Christian Pulisic (3') abriu o placar para o time 'rossonero'.

No entanto, a noite não foi perfeita para o Liverpool, depois que um dos torcedores do time, que foi à Itália para assistir à partida, morreu atropelado em uma estrada em Bérgamo.