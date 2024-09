Kamala telefona para Trump, que a acusa de incitar violência contra ele

Trump e Kamala percorrem os estados eleitorais-chave no momento em que a democrata aparece com uma leve vantagem nas pesquisas de opinião.

O candidato republicano vai participar hoje de um ato na cidade de Flint, afetada pela crise do setor automotivo e tristemente conhecida por um enorme escândalo de contaminação da água potável com chumbo.

Trump diz que o suspeito do suposto atentado contra ele "acreditou na retórica" do presidente Joe Biden e de Kamala "e agiu em consequência" dela.

"Se observarmos as pesquisas feitas após o debate eleitoral e as de antes, a dinâmica em favor de Kamala é clara", publicou hoje um especialista do site Five Thirty Eight, que agrega e analisa pesquisas, ressaltando que a diferença entre os dois é apertada.

Kamala é apoiada por artistas influentes, aos quais se somou hoje a cantora pop Billie Eilish. Em sua entrevista na Filadélfia, a candidata condenou o papel de Trump na divulgação da mentira de que imigrantes haitianos comem cães e gatos em uma pequena cidade do Ohio onde se sucedem ameaças de bomba e o fechamento de locais públicos.

"É um verdadeiro escândalo", denunciou a democrata, acrescentando que "a responsabilidade de ser presidente dos Estados Unidos" é incompatível com "esse tipo de discurso de ódio".