Flórida avalia impor acusações mais duras contra suspeito de tentar matar Trump

DeSantis também descreveu as acusações de posse ilegal de armas de fogo, impostas ao suspeito na segunda-feira, como inadequadas.

"Na minha opinião, não é o melhor para o nosso estado ou nossa nação que as mesmas agências federais que buscam processar Donald Trump liderem esta investigação", declarou DeSantis em uma coletiva de imprensa.

Ryan Routh foi preso após fugir do clube de Trump em West Palm Beach, onde o ex-presidente estava jogando golfe no domingo, quando agentes do Serviço Secreto descobriram um cano de fuzil saindo de uns arbustos e abriram fogo contra o suspeito.

Routh, de 58 anos, foi acusado de posse de arma de fogo como criminoso convicto e de posse de arma de fogo com o número de série raspado, em sua primeira audiência no tribunal.