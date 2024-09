EUA insta Irã a evitar aumento das 'tensões' após explosões no Líbano

Os Estados Unidos instaram o Irã, nesta terça-feira (17), a evitar ações que agravem as tensões após as explosões de 'pagers' que feriram centenas de membros do grupo Hezbollah no Líbano, além do embaixador iraniano em Beirute.

"Instamos o Irã a não aproveitar nenhum incidente para tentar acrescentar mais instabilidade e aumentar ainda mais as tensões na região", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

