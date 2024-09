Com gol de Endrick, Real Madrid vence Stuttgart (3-1) em casa na Champions

O Real Madrid iniciou a defesa de seu título da Liga dos Campeões com uma vitória por 3 a 1 sobre um valente Stuttgart, que esbarrou na grande atuação do goleiro Thibaut Courtois, nesta terça-feira (17), no estádio Santiago Bernabéu, num duelo em que Kylian Mbappé e Endrick marcaram seus primeiros gols com a camisa 'merengue' no maior torneio europeu de clubes. O astro francês abriu o placar no início do segundo tempo (46') e Deniz Undav empatou de cabeça (68'). Na reta final, Antonio Rüdiger marcou também com uma cabeçada contra a equipe que o revelou (83') e o jovem brasileiro Endrick garantiu o triunfo na última jogada já nos acréscimos (90'+5). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora - Fase de entrosamento -

'A caminho da décima sexta', avisava uma enorme faixa atrás de um dos gol do Bernabéu, no primeiro jogo da equipe na Liga dos Campeões desde a vitória sobre o Borussia Dortmund (2-0), que garantiu a 15ª taça, em Londres, no dia 1º de junho. A competição tem o seu novo formato - grupo único de 36 equipes, oito jogos contra adversários diferentes e os oito primeiros classificados diretamente para as oitavas de final - e o Real Madrid tenta encaixar as peças do seu novo quebra-cabeças: sem Toni Kroos no meio e com Kylian Mbappé no ataque. A saída do alemão se traduz em menos fluidez na construção, enquanto a presença de Mbappé significa mais poder de fogo na frente, mas aumenta o risco de congestionamento ao se juntar nas proximidades da área com Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Rodrygo.

O novo quarteto está em plena busca por entrosamento: nesta terça-feira, Vini e Mbappé alternaram centro e ponta esquerda, Bellingham passou para o meio do ataque e a ponta direita ficou com Rodrygo. Com menos 'problemas de rico', o Stuttgart, na sua quarta participação na Liga dos Campeões, a primeira desde 2010, se mostrou destemido no Bernabéu, criando várias oportunidades nos primeiros 20 minutos que foram defendidas pelo gigante Courtois. Depois desta parte inicial do jogo com boa exibição dos alemães e os primeiros sons de desaprovação vindos das arquibancadas, o Real Madrid começou a buscar soluções.

Sem controlar o jogo e vulnerável atrás, sua bateria de estrelas começou a mostrar suas qualidades. Mbappé fez sua jogada favorita: avanço em velocidade pela esquerda, condução até o centro e chute, desta vez desviado pelo goleiro Alexander Nubel (25'). No primeiro lance do segundo tempo, o capitão da seleção francesa abriu sua conta como jogador 'merengue' na Champions: seu companheiro nos 'Bleus', Aurélien Tchouaméni, deu um longo passe para Rodrygo, que deu de bandeja para o camisa 9 empurrar para o gol vazio. - Fortes emoções no fim -

A passagem pelo vestiário interrompeu o ímpeto do Stuttgart. O time havia se mostrado confiante e ousado no primeiro tempo, mas foi confuso e frágil no início da segunda etapa. Os 'merengues' tiveram 15 minutos para matar o jogo: Mbappé poderia ter marcado o segundo mas o chute saiu cruzado demais (48') e Vinícius acertou o travessão (58'). O Stuttgart saiu da letargia e voltou a rondar a área adversária. Com uma hora de jogo, Jamie Leweling tentou um disparo mas Courtois voltou a aparecer.