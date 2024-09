Centenas de feridos no Líbano devido à explosão de 'pagers', informou o governo à AFP

Centenas de pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (17) em várias regiões do Líbano devido à explosão dos seus dispositivos de mensagens 'pager', disse à AFP o ministro da Saúde, Firass Abiad.

Uma fonte próxima do Hezbollah disse à AFP que vários dos seus membros ficaram feridos pela explosão quase simultânea destes dispositivos de comunicação, enquanto outra fonte do movimento islamista libanês atribuiu as explosões a Israel.

