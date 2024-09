Azerbaijão propõe iniciativas para desbloquear negociações sobre o clima

O Azerbaijão, presidente da COP29, apresentou nesta terça-feira 14 iniciativas voluntárias para desbloquear as negociações climáticas entre os quase 200 países que participarão da cúpula.

Espera-se que as nações alcancem um acordo, em novembro, sobre o montante a ser arrecadado para que os países em desenvolvimento enfrentem a mudança climática, embora as negociações tenham sido marcadas por divergências.

As iniciativas incluem um cessar-fogo durante a cúpula, a redução do metano proveniente de resíduos orgânicos, das emissões da indústria do turismo e o aumento do armazenamento global de energia.